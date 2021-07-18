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Более 30 человек погибли во время мощного наводнения в Бельгии

Анна Касаткина
20:16 18.07.2021
В пострадавших от стихии районах продолжаются поисковые работы.
Более 30 человек погибли во время мощного наводнения в Бельгии
© Фото: Anthony DehezBelga News Agency globalookpress
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Количество жертв наводнений в Бельгии выросло до 31 человека. Об этом сообщает государственный кризисный центр.

«Число подтвержденных погибших в настоящее время составляет 31 человек, числятся пропавшими без вести 163 человека», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация в пострадавших районах стабилизировалась, спасательные операции завершены, однако продолжаются поисковые работы.

Ливни обрушились на минувшей неделе на южные провинции Бельгии, что привело к мощному наводнению. Как отметил премьер-министр Александр де Кроо, потопы могут стать самыми разрушительными за всю историю страны. Из-за большого числа жертв 20 июля объявлен в Бельгии днем национального траура.

Ранее сообщалось, что из-за сильных наводнений в Германии погибли более 140 человек, еще не менее 670 – пострадали.

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