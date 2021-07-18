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На Украине признали поражение в борьбе с «Северным потоком-2»

Виктория Ивашечкина
18:50 18.07.2021
По мнению депутата Рады, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей стран.
На Украине признали поражение в борьбе с «Северным потоком-2»
© Фото: dpa, Globallook
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Депутат Верховной рады Олег Дунда заявил, что Украина проиграла в борьбе с «Северным потоком-2», так как правительство совершило две ошибки.

«Нужно признать честно, вот честно, история была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», - сказал он в эфире телеканала «НАШ». 

По мнению Олега Дунды, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран.

«Мы не работали с общественным мнением Франции и Германии - не доносили свою позицию, думая, что если мы общаемся с Берлином и Парижем, то этого достаточно», - подчеркнул депутат.

По его мнению, Киеву стоило акцентировать внимание на «угрозе национальной безопасности» от строительства газопровода.

Ранее на Украине рассказали о худшем сценарии по «Северному потоку-2».

Экс-посол заявил, что существует возможность помешать запуску газопровода с помощью американских санкций или ограничений со стороны Евросоюза.

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