На Украине признали поражение в борьбе с «Северным потоком-2»

Депутат Верховной рады Олег Дунда заявил, что Украина проиграла в борьбе с «Северным потоком-2», так как правительство совершило две ошибки.

«Нужно признать честно, вот честно, история была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», - сказал он в эфире телеканала «НАШ».

По мнению Олега Дунды, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран.

«Мы не работали с общественным мнением Франции и Германии - не доносили свою позицию, думая, что если мы общаемся с Берлином и Парижем, то этого достаточно», - подчеркнул депутат.

По его мнению, Киеву стоило акцентировать внимание на «угрозе национальной безопасности» от строительства газопровода.

Ранее на Украине рассказали о худшем сценарии по «Северному потоку-2».

Экс-посол заявил, что существует возможность помешать запуску газопровода с помощью американских санкций или ограничений со стороны Евросоюза.