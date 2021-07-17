На Украине рассказали о худшем сценарии по «Северному потоку-2»

Экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур рассказал о худшем сценарии по «Северному потоку-2».

«Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно нулевое», - заявил Шамшур в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, Байден и Меркель отметили свои разногласия и дали обещания учесть интересы Киева, но это ничего не изменило.

При этом Шамшур подчеркнул, что у Украины еще есть возможность помешать запуску газопровода с помощью американских санкций или ограничений со стороны Евросоюза.

Шамшур рассказал, что «реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков». При этом подчеркнул, что на данный момент не видит особого желания ни со стороны Германии, ни со стороны США.

Ранее американские СМИ предположили, что будет с «Северным потоком - 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.

По его мнению, Германия, будучи основой данного проекта, поддерживает внешнюю политику Евросоюза, а также отчасти определяет ее.

При этом, как было подчеркнуто, Берлин не оспаривает режим санкций, введенный Брюсселем в отношении РФ из-за Крыма.