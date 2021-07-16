Ученые обнаружили «суперантитело» против коронавирусов

Ученые Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружили антитело, которое способно бороться не только с различными вариантами SARS-CoV-2, но и с другими COVID-19.

Отмечается, что специалисты изучили 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 или SARS-CoV людей. По словам американских специалистов, они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека, передает издание Nature.

Кроме того, авторы исследования подчеркнули, что необходимо найти универсальное антитело, так как инфекция будет мутировать дальше, несмотря на наличие вакцин.

По словам американских ученых, нельзя утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов. Однако открытие «суперантитела» должно подготовить человечество к борьбе с другими мутациями вируса.

Ранее ученые из Германии проследили за распространением SARS-CoV-2 среди футболистов Бундеслиги. Специалисты пришли к выводу, что в ряде случаев легкие формы COVID-19 не приводят к развитию полноценной иммунной реакции.