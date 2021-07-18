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Новак рассказал, когда Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти

Анна Касаткина
17:17 18.07.2021
C мая 2022 года Россия и еще четыре страны будут иметь возможность дополнительно нарастить добычу.
Новак рассказал, когда Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти
© Фото: pixabay
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Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти уже в мае 2022 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Принято решение для рынка восстанавливать добычу (нефти – Прим.ред.) до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Сокращающие добычу страны ОПЕК+ договорились продлить сделку до конца 2022 года, однако пять стран – Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак – с мая 2022 года будут иметь возможность дополнительно нарастить добычу, отметил вице-премьер. Новак пояснил, что с августа этого года страны соглашения ежемесячно будут увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки за счет повышения отсечки – параметра, от которого для каждой страны считает необходимый объем сокращения.

«Это тоже для нас даст возможность увеличить добычу во второй половине 2022 года», – добавил он.

Ранее альянс ОПЕК+ продлил соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Страны договорились повышать добычу нефти на 400 тысяч баррелей ежемесячно до исчерпания ограничений, которые составляют сейчас 5,8 млн б/c. С сентября 2022 года базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты для России и Саудовской Аравии будет повышена с 11 до 11,5 млн б/с.

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