Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке

Жители поселка Усть-Камчатск в Камчатском крае стали свидетелями необычного природного явления – смерча из комаров. Они выложили в соцсети кадры, на которых видно, как миллионы комаров образуют вертикальную воронку, которая через несколько секунд распадается. Об этом сообщает портал «Камчатка-информ».

По словам энтомолога Людмилы Лобковой, опасности для людей такой «смерч» не представляет. Она добавила, что этот феномен происходит ежегодно, но увидеть его можно в зависимости от численности насекомых и погодных условий.

Ранее жители подмосковных Мытищ засняли на видео гигантский смерч. На кадрах можно увидеть, как сильный вихрь пыли поднимается недалеко от зданий и линий электропередач. При этом, судя по кадрам, погода в этот момент стоит ясная.