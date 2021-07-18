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Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке

Олеся Степакова
14:05 18.07.2021
По словам эксперта, для людей подобное явление не представляет опасности.
© Видео: Игорь Королев, Вконтакте © Фото: Игорь Королев, Вконтакте
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Жители поселка Усть-Камчатск в Камчатском крае стали свидетелями необычного природного явления – смерча из комаров. Они выложили в соцсети кадры, на которых видно, как миллионы комаров образуют вертикальную воронку, которая через несколько секунд распадается. Об этом сообщает портал «Камчатка-информ».

По словам энтомолога Людмилы Лобковой, опасности для людей такой «смерч» не представляет. Она добавила, что этот феномен происходит ежегодно, но увидеть его можно в зависимости от численности насекомых и погодных условий.

Ранее жители подмосковных Мытищ засняли на видео гигантский смерч. На кадрах можно увидеть, как сильный вихрь пыли поднимается недалеко от зданий и линий электропередач. При этом, судя по кадрам, погода в этот момент стоит ясная.

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