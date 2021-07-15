Гигантский «пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео

Жители подмосковных Мытищ засняли на видео гигантский смерч. На кадрах можно увидеть, как сильный вихрь пыли поднимается недалеко от зданий и линий электропередач. При этом, судя по кадрам, погода в этот момент стоит ясная.

В центре погоды «Фобос» подчеркнули, что это явление называется «пыльный дьявол», передает РИА Новости.

«Это такой сильный, хорошо сформированный, но недолговечный вихрь, который варьируется от полметра в ширину и несколько метров в высоту, иногда больше 10 метров», - объяснил Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, чтобы «пыльный дьявол» сформировался, должна быть либо пустыня, либо асфальт, либо ровная поверхность, а также ясное небо или легкая облачность.

Во второй половине дня в четверг, 15 июля, на некоторые районы Москвы и Подмосковья обрушился ливень с грозой. Дожди наблюдаются в центре города, на западе, северо-западе.