Стройными рядами: кадры репетиции пешей колонны парада перед Днем ВМФ

На главной базе Северного флота прошла репетиция пешей колонны Военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ. Впервые за последние два года военнослужащие участвуют в нем без масок.

В параде задействованы только те, кто уже прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции и сдал тесты на антитела. Офицеры штаба, экипажи надводных кораблей, подводных лодок, военнослужащие-женщины чеканят шаг почти каждый день часами, чтобы на параде все прошло зрелищно и без промахов.

Это репетиция сухопутной части парада. В День ВМФ все будет проходить в том же порядке, но только на Приморской площади столицы Северного флота. Вынос знамени, митинг, торжественный марш. По традиции основную часть парадных колонн составят экипажи надводных кораблей.