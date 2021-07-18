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«Никто ничего не принимал»: российский гребец Моргачев об обнаружении у него мельдония

Кирилл Кунецкий
13:38 18.07.2021
Сегодня стало известно, что допинг-пробы «Б» Никиты Моргачева и Павла Сорина оказались положительными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Российский спортсмен, мастер спорта по академической гребле, чемпион Европы 2007 года Никита Моргачев в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с положительными допинг-пробами у него еще одного члена Сборной РФ.

«Естественно, никто ничего не пил, не принимал. Для нас это такой же сюрприз, как и для всех. Мы планомерно готовились. Мы в таком же шоке находимся. Сейчас пытаемся разобраться, что произошло, откуда это взялось и, если так можно сказать, кто виноват. Пытаемся разобраться, что это может быть и кому это было выгодно», - сказал он.

По мнению спортсмена, оправдаться до Олимпийских игр в Токио будет нереально, потому что до их открытия остались считанные дни.

«Мы примерно представляем, как это было сделано, мы примерно представляем, когда это было сделано, но кто точно это сделал, мы пока не можем сказать...Нам важно до истины докопаться, нам нужно понять, кто это сделал, и спасти дальнейшую карьеру», - заявил Моргачев.

Напомним, что сегодня стало известно, что шесть российских гребцов проходят проверку на полиграфе из-за допинга. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Он также добавил, что допинг-пробы «Б» Никиты Моргачева и Павла Сорина оказались положительными.

В начале июня в пробах двух гребцов сборной РФ обнаружили мельдоний. Спортсменов исключили из заявки команды. Положительный результат показали внесоревновательные пробы, взятые у спортсменов 17 июня на тренировке в Греции.

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