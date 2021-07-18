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Шесть российских гребцов проходят полиграф-тестирование из-за допинга

Анна Назайкина
12:23 18.07.2021
В начале июня в пробах гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили мельдоний.
Шесть российских гребцов проходят полиграф-тестирование из-за допинга
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Шесть российских гребцов проходят проверку на полиграфе из-за допинга. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«В рамках расследования шесть спортсменов, которые находятся в Москве, проходят полиграф-тестирование. Персонал сборной находится в Токио, по возвращении они тоже будут проходить тестирование», – заявил он.

Кроме того, сегодня стало известно, что допинг-пробы «Б» Моргачева и Сорина также являются положительными.

«Сейчас мы понимаем на 100%, что препарат попал в организмы спортсменов ненамеренно. Его не употребляли. Скорее всего, он попал к ним по действию третьих лиц», – сообщил Свирин.

В начале июня в пробах гребцов сборной РФ Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили мельдоний. Спортсменов исключили из заявки команды. Положительный результат показали внесоревновательные пробы, взятые у спортсменов 17 июня на тренировке в Греции.

Впоследствии российской команде было разрешено заменить гребцов для участия в Олимпиаде в Токио. Вместо двух спортсменов в заявке были указаны Александр Матвеев и Никита Еськин. Однако Федерация гребного спорта России отозвала принял решение снять с выступления экипаж мужской четверки парной, так как уровень их подготовки «не соответствует олимпийским стандартам».

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