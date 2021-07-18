Названы победители Каннского кинофестиваля
Работа Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получила Гран-при Каннского фестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд».
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Во Франции объявили победителей 74 Международного Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получила франко-бельгийская картина «Титан» Джулии Дюкорно.
Гран-при удостоились ленты «Герой» Асгара Фархади и «Купе номер шесть» Юхо Куосманена.
Награду в качестве лучшего режиссера получил автор фильма «Аннет» Леос Каркас. Лучшим актером признан Калеб Лэндри Джонс за фильм «Нитрам», лучшей актрисой - Рената Реисве за фильм «Худший человек в мире».
Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» осталась без приза. Ранее работа другого автора из РФ - Киры Коваленко - «Разжимая кулаки» получила Гран-при Каннского фестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд».