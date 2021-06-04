Сразу три российских фильма вошли в программу Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля, но список участников организаторы уже объявили. Сразу три российских фильма вошли в программу фестиваля.

Так, за «Золотую пальмовую ветвь» поборется фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Это экранизация романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Книга была удостоена премии «Национальный бестселлер». В основе сюжета – семья обычного автослесаря, которая из-за болезни перестала отличать реальность от галлюцинаций.Также в программу фестиваля «Особый взгляд» вошли фильмы «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

Кинофестиваль, конечно же, не обойдется без именитых зарубежных режиссеров. Свои картины на нем представят Уэс Андерсон, Пол Верховен и Шон Пенн.