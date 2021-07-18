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МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачных участках

Олеся Степакова
12:53 18.07.2021
Сейчас разводить огонь на участках разрешается на расстоянии не менее 50 метров от домов и построек.
МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачных участках
© Фото: mchs.gov.ru
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МЧС России подготовило проект постановления, согласно которому дачникам разрешается сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от строений.

«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», – приводит ТАСС документ ведомства.

Кроме того, согласно дополнениям в закон, если траву сжигают в бочках, мангалах или других емкостях, то минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.

Уточняется, что сейчас разводить огонь на участках разрешается на расстоянии не менее 50 метров от домов и построек.

С 1 января 2021 года в России вступили новые правила противопожарного режима. Обновленные требования будут действовать до 2026 года, после чего их можно будет пересмотреть в соответствии с требованиями времени.

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