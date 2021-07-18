МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачных участках

МЧС России подготовило проект постановления, согласно которому дачникам разрешается сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от строений.

«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», – приводит ТАСС документ ведомства.

Кроме того, согласно дополнениям в закон, если траву сжигают в бочках, мангалах или других емкостях, то минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.

Уточняется, что сейчас разводить огонь на участках разрешается на расстоянии не менее 50 метров от домов и построек.

С 1 января 2021 года в России вступили новые правила противопожарного режима. Обновленные требования будут действовать до 2026 года, после чего их можно будет пересмотреть в соответствии с требованиями времени.