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Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Анна Назайкина
11:02 18.07.2021
По словам мэра столицы, положительных результатов удалось достигнуть благодаря принятым мерам и ответственному отношению самих москвичей.
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Число зарегистрированных в Москве случаев инфицирования коронавирусом за месяц сократилось в два раза по сравнению с максимальными показателями. Также уменьшилось количество госпитализаций. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «России 1».

Как заявил градоначальник, ситуация с COVID-19 в столице продолжает быть сложной, однако при этом с каждой неделей все меньшее количество вновь заболевших, меньше госпитализаций.

«Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось», - сказал он.

По словам Собянина, положительных результатов удалось достигнуть благодаря принятым мерам борьбы с инфекцией и ответственному отношению самих жителей столицы.

Ранее  мэр города заявил, что столичные власти получают детальную информацию по каждому заразившемуся COVID-19, а также вакцинированному.

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