Режим ЧС и военной катастрофы: Верхняя Бавария оказалась в эпицентре наводнения

В административном округе Верхняя Бавария объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных наводнений и вызванных ими оползней. Такое сообщение распространило агентство DPA со ссылкой на местных спасателей.

«Сейчас много оползней, пожарная команда перегружена, сказал поздно вечером в субботу представитель единого центра управления в Траунштайне», - передает агентство.

Самыми пострадавшими населенными пунктами стали Берхтесгаден и Бишофсвизен на юго-востоке Баварии. Население призвали покинуть свои убежища в подвалах и уйти с залитых водой улиц. Стихия уже привела к разрушению нескольких мостов, обрыву линий электропередач. На западе страны объявлен режим военной катастрофы. Около тысячи солдат бундесвера заняты в устранении последствий паводка.

Ранее специалисты-метеорологи сообщили, что населению юго-востока Германии грозит наводнение «исторического масштаба». Сегодня ночью уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Некоторые жилые дома вблизи этих водоемов уже подтоплены. В реке Берхтесгаденер Ахе специалисты фиксируют превышение ожидаемого подъема уровня воды на 1,5 метра. Более 140 граждан погибли, сотни человек числятся пропавшими без вести.