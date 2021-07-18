Бритни Спирс заявила об уходе со сцены из-за опекунства отца

Американская певица Бритни Спирс отказалась от выступлений на сцене до тех пор, пока ее карьера и жизнь в целом контролируется ее отцом. Об этом она заявила на странице в Instagram.

«Слушайте, я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец будет решать, что я ношу, говорю, делаю или думаю! Я делал это последние 13 лет», - написала она в публикации.

В конце июня 39-летняя Спирс выступила в суде и попросила лишить ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. Тогда она раскрыла новые факты тирании мужчины. Она заявила, что ее заставляли выступать против воли и принимать сильнодействующие препараты. Однако судья отклонил просьбу артистки.

Отец Спирс стал ее опекуном после того, как ее признали временно недееспособной в 2008 году. В 2019 году появились слухи о том, что отец держал певицу в психиатрическом учреждении против ее воли. Это привело к движению за прекращение опекунства над Спирс, начались судебные процессы по делу об опеке.