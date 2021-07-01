Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца

Судья отклонил просьбу американской певицы Бритни Спирс в отстранении отца от опекунства над ней. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на документы Верховного суда Лос-Анджелеса.

На прошлой неделе 39-летняя Спирс выступила на слушаниях по телефону, раскрыв новые факты тирании своего отца. В частности, певица заявила, что ее заставляли выступать против ее воли и принимать сильнодействующие препараты.

«Запрос о немедленной приостановке статуса Джейми Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен без рассмотрения», - говорится в документах суда.

В материалах дела отмечается, что Спирс практически неспособна управлять своими финансами и противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию. Как уточняет издание, решение суда в первую очередь направлено на утверждение компании Bessemer Trust в качестве соопекуна, певица может подать прошение о прекращении опекунства над ней.

Отец Спирс стал ее опекуном после того, как ее признали временно недееспособной в 2008 году. В 2019 году появились слухи о том, что отец держал певицу в психиатрическом учреждении против ее воли. Это привело к движению за прекращение опекунства над Спирс, начались судебные процессы по делу об опеке.