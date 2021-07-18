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Собянин заявил, что московские власти получают данные о каждом заболевшем COVID-19 и привитом

Олеся Степакова
10:21 18.07.2021
Мэр Москвы уточнил, что столичное правительство опирается на точные данные, а не на теории.
Собянин заявил, что московские власти получают данные о каждом заболевшем COVID-19 и привитом
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти получают детальную информацию по каждому заразившемуся COVID-19, а также вакцинированному. Согласно данным, собранным в единую базу, прививка достаточно эффективна против нового штамма «дельта», уточнил московский градоначальник.

«Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько они тяжело болели, были ли госпитализированы. Мы не теоретизируем, мы точно знаем, и эти знания дают точный вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с "дельтой", тем не менее вакцина достаточно эффективна против этого заболевания», – рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

По словам мэра Москвы, в Интернете и соцсетях сейчас очень много фейков, касающихся темы вакцинации от коронавируса.

Ранее Собянин принял решение об отмене с 19 июня системы QR-кодов при посещении ресторанов и кафе в городе. Как пояснил градоначальник в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, система выполнила свою задачу.

По словам Собянина, эпидемиологическая ситуация в Москве остается сложной, однако количество ежедневно выявляемых случаев снизилось. В частности, за последние недели число госпитализированных случаев снизилось на треть. Мэр связал улучшение обстановки с COVID-19 ужесточением требований. Позитивные сдвиги по заболеваемости коронавирусом и растущие показатели вакцинации привели к тому, что часть коек для пациентов с COVID-19 начали возвращаться в коечный фонд для пациентов с другими заболеваниями, добавил мэр.

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