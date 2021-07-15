На воде и в небесах: как прошла тренировка авиации и кораблей на Неве ко Дню ВМФ

Над Петербургом сегодня можно было увидеть весь цвет морской авиации российского ВМФ. С оперативных аэродромов Северной столицы, Ленинградской и Тверской областей, а также Карелии, в небо поднялись около 50 самолетов и вертолетов. Экипажи приступили к репетициям Главного военно-морского парада. А под разведенными мостами Невы вновь прошли десятки боевых кораблей и судов обеспечения.

Боевые вертолеты с Андреевским флагом на бортах покидают воздушную гавань Пушкина. Примерно в это же время сверхзвуковой истребитель МиГ-31 выходит на взлетную полосу аэродрома Хатилово в Тверской области. Целая воздушная флотилия из полсотни боевых вертолетов и самолетов морской авиации сразу с четырех военных аэродромов берет курс на Петербург.

Экипаж подполковника Ростислава Чулкова в числе лучших уже четвертый год подряд участвует в Главном военно-морском параде.

«Каждый раз, как первый раз. Готовишься, переживаешь. Слетность экипажей дает свое – это видно на тренировке», – говорит он.

В небе они все вместе встречаются на тренировке всего лишь во второй раз. На земле на теоретических занятиях занимались часами.

Парадный строй формируется в небе над Финским заливом. С высоты в 150 метров из кабины морского штурмовика Ка-29 можно даже разглядеть военные корабли, которые тренируются на кронштадтском фарватере. Корабли океанской зоны, в том числе и три подводные лодки, на скорости 9 узлов проходят мимо причальной стенки Кронштадта.

Вторую неделю в Финском заливе добиваются парадной синхронности. В одной из точек пересеклись сразу две тренировки: водная и воздушная. Впервые в параде примет участие палубный разведывательно-ударный вертолет Ка-52К «Катран».

А среди самолетов, например, «черная жемчужина» – учебно-тренировочный Ту-134.

Воздушный парадный строй в точно назначенное время пролетел над исторической частью Петербурга. Взгляды тысячи прохожих тут же устремились вверх.

Ранним утром на Неве под разведенными мостами солировали два десятка военных кораблей и катеров. За тренировкой съемочная группа наблюдала с борта новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов».

«Тренировка парадного строя на реке Нева проведена, временные показатели в норме, дистанции между кораблями и катерами выдержаны», – рапортует временно исполняющий обязанности Ленинградской военно-морской базы Алексей Апанович.

Сводная репетиция пройдет уже в воскресенье строго по сценарию Главного военно-морского парада.