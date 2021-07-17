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«Кто-то молился вслух»: пассажир Ан-28 рассказал о моменте перед аварийной посадкой

Анна Назайкина
09:46 17.07.2021
У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной считается обледенение из-за экстраординарных климатических условий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пассажир аварийно севшего накануне в Томской области самолета Ан-28 Роман Макеев в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями о моменте сближения с землей.

«Дети плакали, кто-то молился вслух. Я написал СМС девушке. Подумал, мало ли они потом телефон найдут, найдут СМС...Я понимал, что возможно все. Жизнь чуть-чуть пробежала перед глазами. Так просто, моментами все вспоминал», - сказал он.

Также Макеев рассказал, как прошла посадка воздушного судна на пересеченной местности.

«Пилоты ищут место для посадки, находят болото подходящее. При посадке цепляем ветки...Все приготовились к удару. Сжались, как могли. Ветки цеплялись, сбивались. Только колеса цепляют землю - он переворачивается», - добавил молодой человек.

Напомним, что самолет Ан-28 в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной названо обледенение из-за экстраординарных климатических условий. Пилотам удалось посадить самолет и хотя воздушное судно получило серьезные повреждения, все люди на борту остались живы, капитан самолета получил перелом ноги.

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