«Вылетела из ремня»: пассажирка аварийного севшего Ан-28 о жесткой посадке в тайге

Пассажирка аварийно севшего накануне в Томской области самолета Ан-28 Ольга Козлова в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями об этом происшествии.

«Когда двигатели отключились, мы сразу поняли, что что-то не в порядке. Мы до последнего надеялись, что все-таки они запустят двигатели, то есть справятся с управлением, но, когда начали приземляться уже понятно было, что что-то пошло не так...Все переживали, но паники как такой не было. Конечно, все были в надежде, что сейчас заработает», - рассказала она.

Пилотам удалось посадить воздушное судно на пересеченную местность. В результате жесткой посадки самолет перевернулся. По словам Козловой, после приземления ей удалось помочь другой женщине, а затем началась эвакуация с борта.

«Он пошел на посадку, естественно, по болоту протянуло и перевернуло потом. Я вылетела из ремня. В полете меня перевернуло. Я валялась на крыше, он же вверх ногами перевернулся...Когда я открыла глаза, увидела, что мы все валяемся в этом салоне. Смотрю, что надо мной женщина висит. Я нашла на животе у нее эта защелку, отстегнула ее. Потом нам кричат выбираться», - поделилась она воспоминаниями.

По воспоминаниям женщины, в экстренном порядке было выбито аварийное окно, из которого и удалось выбраться всем пассажирам.

«Они эвакуировали всех, потому что боялись, что самолет взорвется. Надо было быстро оттуда убежать», - сказала Козлова.

Она также выразила благодарность членам экипажа - им удалось посадить самолет, а также быстро среагировать на проблему и оперативно оказать помощь пассажирам.

Напомним, что самолет Ан-28 в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной названо обледенение из-за экстраординарных климатических условий. Пилотам удалось посадить самолет и хотя воздушное судно получило серьезные повреждения, все люди на борту остались живы, капитан самолета получил перелом ноги.