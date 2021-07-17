В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие «конкретики» по «Северному потоку - 2»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров по итогам встречи американского лидера США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель указал на отсутствие конкретных предложений по противостоянию угрозе запуска газопровода «Северный поток-2».

«Мы не услышали самого интересного: как именно стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует Президент Владимир Зеленский, мы не услышали», – говорится в релизе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.

В свою очередь, Никифоров поблагодарил США и ФРГ за поддержку, территориального суверенитета Украины и за заявления о том, что Россия не может использовать «Северный поток-2» как оружие, и необходимости поддержания статуса Украины в качестве страны-транзитера газа.

Пресс-секретарь Зеленского также напомнил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток - 2». По его мнению, проект представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности.