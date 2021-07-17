Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медики рассказали о состоянии пассажиров и экипажа, пострадавших в ЧП с Ан-28

Олеся Степакова
07:41 17.07.2021
По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ двигателя.
Медики рассказали о состоянии пассажиров и экипажа, пострадавших в ЧП с Ан-28
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Медики рассказали о состоянии госпитализированных пилота и пассажирки аварийно севшего в Томской области самолета Ан-28. Девушка находится в удовлетворительном состоянии и скоро ее переведут на амбулаторное лечение, мужчине в ближайшее время будет проведена операция уточнили в региональном депздраве.

«Состояние девушки, по данным на утро субботы, ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение. Думаю, что в ближайшее время мы ее выпишем на амбулаторное лечение. Второму госпитализированному пациенту – мужчине – в ближайшее время будет выполнена операция – металлоостиосинтез», – рассказал главврач больницы Михаил Лукашов.

Остальным пассажирам, летевшие этим бортом, госпитализация не понадобилась – они получили небольшие ушибы, сотрясения легкой степени, их отпустили домой, пояснили в депздраве.

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко сообщила, что после аварийной Ан-28 всех пассажиров осмотрели врачи-терапевты, хирурги, травматологи, офтальмологи, нейрохирурги, неврологи и другие специалисты Томской областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. С ними также работали психологи.

Самолет Ан-28 в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной названо обледенение из-за экстраординарных климатических условий. Пилотам удалось посадить самолет и хотя воздушное судно получило серьезные повреждения, все люди на борту остались живы, капитан самолета получил перелом ноги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:09 В стране и мире
В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие «конкретики» по «Северному потоку - 2»
06:55 Армия
Видео
Картаполов посетил уникальную выставку об Александре Невском
06:54 Спорт
Емельяненко допустил завершение карьеры после боя в Москве
04:29 В стране и мире
Врач предупредил о рисках обострения течения COVID-19 в жару
03:39 В стране и мире
Полицейские в России будут ловить угонщиков при помощи «Паутины»
Популярное
Видео
Спасатель объяснил, почему при жесткой посадке в Томской области Ан-28 оказался на «спине»
Юрист объяснила, кого ждет повышение пенсий с 1 августа
За семью чехлами: опубликовано фото новейшего самолета для МАКС-2021
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.