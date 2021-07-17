Медики рассказали о состоянии пассажиров и экипажа, пострадавших в ЧП с Ан-28

Медики рассказали о состоянии госпитализированных пилота и пассажирки аварийно севшего в Томской области самолета Ан-28. Девушка находится в удовлетворительном состоянии и скоро ее переведут на амбулаторное лечение, мужчине в ближайшее время будет проведена операция уточнили в региональном депздраве.

«Состояние девушки, по данным на утро субботы, ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение. Думаю, что в ближайшее время мы ее выпишем на амбулаторное лечение. Второму госпитализированному пациенту – мужчине – в ближайшее время будет выполнена операция – металлоостиосинтез», – рассказал главврач больницы Михаил Лукашов.

Остальным пассажирам, летевшие этим бортом, госпитализация не понадобилась – они получили небольшие ушибы, сотрясения легкой степени, их отпустили домой, пояснили в депздраве.

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко сообщила, что после аварийной Ан-28 всех пассажиров осмотрели врачи-терапевты, хирурги, травматологи, офтальмологи, нейрохирурги, неврологи и другие специалисты Томской областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. С ними также работали психологи.

Самолет Ан-28 в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной названо обледенение из-за экстраординарных климатических условий. Пилотам удалось посадить самолет и хотя воздушное судно получило серьезные повреждения, все люди на борту остались живы, капитан самолета получил перелом ноги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.