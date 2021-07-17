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В Олимпийской деревне Токио зафиксирован первый случай коронавируса

Олеся Степакова
07:15 17.07.2021
Гражданство, пол и возраст заболевшего не раскрываются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Первый случая заболевания коронавирусом выявлен в Олимпийской деревне Токио. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет Игр.

По данным телеканала, положительный результат теста получил член иностранной сборной. Гражданство, пол и возраст заболевшего не раскрываются.

Ранее японские СМИ узнали о заражении коронавирусом сотрудником российской команды по регби. Сейчас спортсменки, которые приехали в Японию на Олимпиаду, находятся в городе Мунаката префектуры Фукуока. Представитель пресс-службы Федерации регби России в беседе со «Звездой» рассказал, что у массажиста команды олимпийской женской сборной РФ по регби-7 бессимптомное течение коронавируса. Никаких признаков заболевания не было, более того, предыдущие ПЦР-тесты, которые проводили в Японии, не выявили COVID-19.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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