В Олимпийской деревне Токио зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случая заболевания коронавирусом выявлен в Олимпийской деревне Токио. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет Игр.

По данным телеканала, положительный результат теста получил член иностранной сборной. Гражданство, пол и возраст заболевшего не раскрываются.

Ранее японские СМИ узнали о заражении коронавирусом сотрудником российской команды по регби. Сейчас спортсменки, которые приехали в Японию на Олимпиаду, находятся в городе Мунаката префектуры Фукуока. Представитель пресс-службы Федерации регби России в беседе со «Звездой» рассказал, что у массажиста команды олимпийской женской сборной РФ по регби-7 бессимптомное течение коронавируса. Никаких признаков заболевания не было, более того, предыдущие ПЦР-тесты, которые проводили в Японии, не выявили COVID-19.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.