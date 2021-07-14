В Федерации регби РФ раскрыли подробности ситуации с COVID-19 в олимпийской команде

У массажиста команды олимпийской женской сборной РФ по регби-7 бессимптомное течение коронавируса. Никаких признаков заболевания не было, более того, предыдущие ПЦР-тесты, которые проводили в Японии, не выявили COVID-19. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Федерации регби России.

«Никаких симптомов, но у него положительный тест, его госпитализировали в Японии. Команду отправили на отдых на два дня. В течение двух дней будут сдавать ПЦР-тесты, при отрицательных результатах команду будет допущена до сборов и в дальнейшем допущена до Игр», - рассказал представитель пресс-службы федерации.

Он также заверил, что ни у кого из членов команды, находящихся сейчас на изоляции, нет признаков респираторной инфекции.

«И у команды все нормально, никаких симптомов, ничего, все хорошо. Это (выявление заболевания. - Прим. ред.) не сразу, у него несколько было отрицательных, там ежедневное тестирование, несколько дней у него все было отрицательно, а потом положительно», - добавил собеседник телеканала.

Ранее японские СМИ узнали о заражении коронавирусом сотрудником российской команды по регби. Сейчас спортсменки, которые приехали в Японию на Олимпиаду, находятся в городе Мунаката префектуры Фукуока.