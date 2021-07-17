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Картаполов посетил уникальную выставку об Александре Невском

Олеся Степакова
06:55 17.07.2021
На экспозиции собраны произведения живописцев, скульпторов, художников-монументалистов, работавших над созданием Главного храма Вооруженных сил РФ.
Картаполов посетил уникальную выставку об Александре Невском
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве при поддержке Министерства обороны открылась уникальная выставка, которая посвящена 800-летию Александра Невского. Теперь на Крымском Валу можно увидеть легендарного полководца глазами ведущих живописцев и скульпторов. Организаторам удалось собрать в одном пространстве совершенно разные предметы: это и иконопись, и мозаики, и бронзовые барельефы. Все это, по словам замминистра обороны Андрея Картаполова, поможет лучше понять образ святого Александра Невского.

«Все знают историю Невской битвы, все знают Ледовое побоище. Но ведь сколько было еще свершений князя Александра, о которых меньше говорят, но которые по своему историческому значению для нашей Родины значат тоже немало», – сказал на церемонии представления экспозиций замминистра обороны.

На выставке также представлены произведения художников и скульпторов, которые работали над созданием Главного храма Вооруженных Сил России. Особое место в экспозиции заняли детские работы подопечных благотворительного фонда «Ангелы Среди Нас».

Экспозиция «Александр Невский. Прошлое. Настоящее» будет работать до 18 июля в выставочных залах Союза художников России (Западное крыло Новой Третьяковки, 4 этаж).

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