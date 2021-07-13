Прошлое и настоящее: в Москве при поддержке Минобороны РФ открыли уникальную выставку об Александре Невском

Минобороны совместно с российскими художниками и скульпторами организовало на Крымском валу выставку современного академического искусства «Александр Невский. Прошлое. Настоящее».

С 13 по 18 июля 2021 года в выставочных залах Союза художников России (Западное крыло Новой Третьяковки, 4 этаж) военное ведомство открывает уникальную выставку «Александр Невский. Прошлое. Настоящее». Вдохновленные личностью великого полководца, государственного деятеля и защитника Отчизны, в единой экспозиции объединились современные художники и скульпторы, не оставив в стороне и молодое поколение будущих живописцев.

Посетители увидят Александра Невского глазами ведущих живописцев, скульпторов, художников-монументалистов, работавших над созданием Главного храма Вооруженных Сил РФ: народных художников России Василия Нестеренко и Салавата Щербакова.

На выставке представлены монументальные скульптуры, бронзовые барельефы, художественные полотна, эскизы мозаик, современные иконы, эксклюзивные работы, выполненные в стиле палехской росписи, а также образцы оружия и амуниции времен Александра Невского.

Свои работы на тему подвигов великого полководца представляют: народный художник России, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, заслуженный художник России Дмитрий Шмарин, живописцы Евгений Емельяновов и Сергей Марченко. Особое место в экспозиции займут детские работы подопечных благотворительного фонда «Ангелы Среди Нас».