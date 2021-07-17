Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мурашко объяснил, с какой температурой после прививки от COVID-19 надо идти ко врачу

Иван Линдеманн
05:57 17.07.2021
По словам министра, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как долго держится повышенная температура
Мурашко объяснил, с какой температурой после прививки от COVID-19 надо идти ко врачу
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал россиянам, как поступать в случае высокой температуры после вакцинации. Этот побочный эффект вследствие прививки встречается особенно часто.

По словам министра, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как долго держится повышенная температура. Если речь идет о 24 – 36 часах, то обращение к врачу является обязательным.

«Но и цифры имеют значение - подъема температуры», - отметил он.

Кроме того, Мурашко рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в России. По его словам, в пиковые дни прививки делают до миллиона человек в сутки. Прирост происходит каждую неделю. После вакцинации заболели не более 2,5% привитых россиян, и ни один из них не переносил заболевание в тяжелой форме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:30 Армия
Видео
Миротворцы РФ провели гумакцию в Мартунинском районе Карабаха
04:29 В стране и мире
Врач предупредил о рисках обострения течения COVID-19 в жару
04:00 Армия
Видео
Без вариантов для противника: кадры учений разведподразделений ЮВО в Северной Осетии
06:55 Армия
Картаполов посетил уникальную выставку об Александре Невском
03:39 В стране и мире
Полицейские в России будут ловить угонщиков при помощи «Паутины»
Популярное
Видео
Спасатель объяснил, почему при жесткой посадке в Томской области Ан-28 оказался на «спине»
Юрист объяснила, кого ждет повышение пенсий с 1 августа
За семью чехлами: опубликовано фото новейшего самолета для МАКС-2021
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.