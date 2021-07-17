Мурашко объяснил, с какой температурой после прививки от COVID-19 надо идти ко врачу

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал россиянам, как поступать в случае высокой температуры после вакцинации. Этот побочный эффект вследствие прививки встречается особенно часто.

По словам министра, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как долго держится повышенная температура. Если речь идет о 24 – 36 часах, то обращение к врачу является обязательным.

«Но и цифры имеют значение - подъема температуры», - отметил он.

Кроме того, Мурашко рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в России. По его словам, в пиковые дни прививки делают до миллиона человек в сутки. Прирост происходит каждую неделю. После вакцинации заболели не более 2,5% привитых россиян, и ни один из них не переносил заболевание в тяжелой форме.