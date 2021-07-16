До миллиона в сутки: Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут. По его словам, в пиковые дни прививки делают до миллиона человек в сутки.

«Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в 2 раза. Темпы вакцинации в пиковые дни доходят до 1-го миллиона человек в сутки», - подчеркнул Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что после вакцинации заболели коронавирусом не более 2,5% россиян. По его словам, вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений инфекции.