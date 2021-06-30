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Глава Госавтоинспекции рассказал, для кого устанавливают на дорогах скрытый контроль

Виктория Ивашечкина
08:42 30.06.2021
Михаил Черников отметил, что инспектора ДПС, двигаясь в потоке, фиксируют правонарушения, а после «ловят» лихачей.
Глава Госавтоинспекции рассказал, для кого устанавливают на дорогах скрытый контроль
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников рассказал, что скрытый контроль инспекторов ДПС на дорогах нацелен на выявление «мажоров» и «неадекватов», которые агрессивно ведут себя на дороге.

«В основном он нацелен на выявление так называемых «мажоров» и «неадекватов», которые агрессивно ведут себя на дороге, устраивают «шашечки» при перестроении», - сказал Черников в интервью газете «Аргументы и факты». 

По словам главы ведомства, инспектора ДПС, двигаясь в потоке, видят такие правонарушения, фиксируют их, а после нарушителей «ловит» ближайший наряд инспекторов.

«Если эти лихачи видят патрульную машину с цветографической окраской, они тут же меняют манеру вождения на более спокойную», - объяснил Михаил Черников.

Однако это длится недолго, как пояснил глава ГАИ.

«Как только проедет наряд ДПС, опять начинают вести себя агрессивно, нервируют других участников дорожного движения», - заключил Черников.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что Министерство внутренних дел РФ выступает категорически против предложения снизить допустимый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 км/ч и максимальную скорость передвижения в городах до 30 км/ч.

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