Врач предупредил о рисках обострения течения COVID-19 в жару

Состояние больных коронавирусной инфекцией в жаркую погоду может существенно ухудшиться. Об этом директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов предупредил в беседе с радио Sputnik. Температурные рекорды могут усугубить течение COVID-19, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

«Когда речь идет о любой массовой инфекции во время теплой погоды, если мы не берем в счет кишечную инфекцию, имеется нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а так как у многих россиян есть патологии сердца и сосудов, это достаточно распространенные заболевания, нагрузка еще больше увеличивается. Такие люди тяжелее переносят жару, и у них может тяжелее протекать коронавирусная инфекция», - объяснил Викулов.

Еще одним усугубляющим течение болезни фактором врач назвал дегидратацию - потерю организмом жидкости. Это увеличивает риски образования тромбов и общей интоксикации. В Москве всю неделю стоит очень жаркая погода. Во вторник, 13 июля, температура в столице побила рекорд 85-летней давности. Специалисты советуют пить больше жидкости, не выходить на улицу без необходимости и избегать физических нагрузок, особенно людям с хроническими заболеваниями.