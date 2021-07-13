Жара в Москве побила рекорд 85-летней давности

Температура воздуха в Москве во вторник, 13 июля, побила рекорд 1936 года. Об этом «Звезде» сообщила главный специалист Гидрометцентра России Мария Макарова.

«Во вторник, 13 июля, в Москве температура на станции ВДНХ в 15 часов достигла значения 32,7 градуса. Это на три десятых градуса выше рекорда 1936 года», - сказала она.

Макарова уточнила, что точный рекорд зафиксируют вечером, когда станет известно максимальное значение температуры воздуха за весь день.

По словам синоптика, жаркую погоду Москве обеспечил очередной мощный антициклон.

«Причиной жаркой погоды в июле стал очередной мощный антициклон, малоподвижный, который нам обеспечил малооблачную погоду. И пока еще продолжительность светового дня очень большая, она всего лишь на час меньше максимально возможной. Эти условия, а также сухой воздух, низкая влажность, обеспечили очень хороший дневной прогрев», - уточнила Макарова.

Ранее синоптик предсказал Москве двойной рекорд жары. Он отметил, что значения термометров в столице будут достигать на этой неделе плюс 35 градусов.