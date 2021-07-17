Трамп рассказал, есть ли у него аккаунты в соцсетях

У Дональда Трампа нет аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщил сам бывший президент США.

«Я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab», - говорится в его письменном заявлении.

Также Трамп отметил, что сообщит, если решит создать аккаунт или свою соцсеть.

Напомним, что учетные записи экс-главы Белого дома в большинстве социальных сетей были удалены после штурма Капитолия, который 6 января этого года устроили сторонники Трампа. Руководство соцсетей посчитало, что политик замешан в подстрекательстве.

В настоящее время на нескольких платформах существуют аккаунты Трампа, но у них нет значков, которые подтверждают личность политика.