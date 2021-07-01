Россия успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на целевые круговые орбиты все 36 британских спутников связи компании OneWeb. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный состоялся сегодня, 1 июля.

Старт ракеты произошел сегодня, в 15:48 по московскому времени. В 15:57 «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Всего процесс выведения устройств разгонным блоком занял около четырех часов.

«Все 36 космических аппаратов находятся на расчетных орбитах. Миссия завершена успешно. Поздравляю», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Предназначение низкоорбитальных космических аппаратов OneWeb - обеспечение наземных потребителей высокоскоростным Интернетом напрямую через спутниковую связь. Предполагается, что благодаря запуску связь получат все регионы к северу от 50 градусов северной широты. Сейчас на низкой околоземной орбите находятся 218 космических спутников OneWeb, в будущем планируется запуск еще сотен устройств компании.