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Россия успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи

Ян Брацкий
20:51 01.07.2021
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный состоялся сегодня, 1 июля в 15:48 по московскому времени.
Россия успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи
© Фото: Роскосмос
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Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на целевые круговые орбиты все 36 британских спутников связи компании OneWeb. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный состоялся сегодня, 1 июля.

Старт ракеты произошел сегодня, в 15:48 по московскому времени. В 15:57 «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Всего процесс выведения устройств разгонным блоком занял около четырех часов.

«Все 36 космических аппаратов находятся на расчетных орбитах. Миссия завершена успешно. Поздравляю», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Предназначение низкоорбитальных космических аппаратов OneWeb - обеспечение наземных потребителей высокоскоростным Интернетом напрямую через спутниковую связь. Предполагается, что благодаря запуску связь получат все регионы к северу от 50 градусов северной широты. Сейчас на низкой околоземной орбите находятся 218 космических спутников OneWeb, в будущем планируется запуск еще сотен устройств компании. 

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