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От кухни до прачечной: как происходит строительство городков для строителей БАМа в Приамурье

Виктория Ивашечкина
07:03 01.07.2021
В церемонии открытия двух городков накануне принял участие замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 1800 военнослужащих и 1200 единиц техники. Таков состав группировки Минобороны РФ, которую задействуют в строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

Протянуть ее в кратчайшие сроки поручил президент страны Владимир Путин. Для размещения железнодорожных войск сразу в четырех населенных пунктах строятся блочно-модульные городки. Первые два уже готовы к заселению. В церемонии их открытия принял участие замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Масштабная стройка - на войсках Восточного и Центрального военных округов. Задача по модернизации БАМа от Владимира Путина на особом контроле.

Стройку второй ветки начнут во второй половине июля. Сначала - инфраструктура. Для железнодорожных войск монтируют типовые городки. В Верхнезейске начиналось строительство БАМа. Но раньше для железнодорожников возводили бараки, теперь - современные модульные жилые городки.

В модулях на 60 человек: комнаты отдыха, баня, медпункт. Все - от кухни до прачечной.

Таких городков - будет шесть. Каждый возводят по отечественным технологиям быстровозводимого строительства. Это Дальний восток - погода непредсказуемая. Надо успеть до холодов.

У каждого модульного городка будет и свой парк для прогулок. Ведь комфорт можно создать в любых климатических условиях.

Строительство второй ветки БАМа повлияет и на качество жизни в местных поселках. От городов они в десятках, а то и в сотнях километров. В советское время жизнь в них кипела.

Местным поселкам уже повезло: инфраструктура будущей ветки БАМа заключена не только в городках для военных. Здесь строят автомобильные дороги. К некоторым домам было не пробраться.

Два разъезда из девяти скоро будут готовы к сдаче. Тоже - раньше сроков. Над ними работает пятая отдельная Познаньская Краснознаменная бригада - флагман железнодорожных войск. Пока бригада трудится не полным составом. Но их городок почти готов. Скоро новоселье.

БАМ - сложнейший для строительства объект. Здесь - и горные хребты, и более десятка крупных рек. Наведение четырех временных паромных переправ через реки: Дугда, Нора и Селемджа, а также через Зейское водохранилище, завершено. Весь цикл работ планируют закончить в 2024-м. Восточный участок магистрали создаст новые рабочие места в регионе и поможет развитию экономики нашей страны.

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