В Приамурье открыли два городка для строителей второго пути БАМа

В Минобороны РФ сообщили о том, что два блочно-модульных городка для размещения железнодорожных войск, строящих второй путь Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), открыты в Приамурье.

В торжественной церемонии открытия и заселения двух блочно-модульных городков в поселке Верхнезейск принял участие заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Организуя материально-техническое обеспечение подразделений, нами созданы достойные условия и возможности для отдыха военнослужащих», - сказал Булгаков.

По его словам, реализуется требование министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу «не только создать достойные условия для службы, но и полноценно предоставлять возможности военнослужащим жить комфортно в самых сложных климатических условиях».

Напомним, БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что военное ведомство планирует задействовать группировку из 1,8 тысячи человек для выполнения работ по реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в Амурской области.