Ученые назвали четыре неожиданных признака рака легких

На ранней стадии поставить верный диагноз относительно рака легких бывает сложно. Обычно о нем свидетельствуют боли в груди, кашель и одышка, но есть и менее очевидные симптомы.

Как сообщает Express со ссылкой на Онкологический центр Брюварда в США, неожиданным признаком может служить изменение голоса – например, нехарактерные звуки при речи или хрипота. Также в числе неочевидных симптомов – повышенное мочеиспускание и постоянная жажда.

Стоит обратить внимание и на боли в руки. Так, неприятные ощущения в области плеча могут говорить об онкологии. Неожиданным симптомом является также изгиб ногтя на кончике пальца, утверждается в материале.

Ранее стало известно, что прием аспирина снижает риск смертности от онкологии и сокращает метастазы. К такому выводу пришли специалисты-онкологи Кардиффского университета. В ходе научной работы ученые оценили, как популярный во всем мире противовоспалительный препарат влияет на опухоли.