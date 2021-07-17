Военные инженеры ЦВО завершили подготовку прибрежных зон для возведения мостов в Туве

Группировка инженерных войск министерства обороны Российской Федерации, в состав которой вошли специалисты отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Башкирии, а также понтонно-мостовой бригады из Владимирской области, завершила подготовку прибрежной зоны рек Моген-Бурен и Чыргаки к возведению мостов.

На завершающем этапе подготовки военные инженеры расчистили прибрежную зону от завалов, подготовили насыпную основу и установили ряжевые опоры. Следующим этапом работ станет установка на опоры комплектов тяжелых мостов МТ-55 и их испытание.

В мероприятии задействовано около 100 военнослужащих и более 20 единиц инженерной техники, в том числе бульдозеров, экскаваторов и автокранов. Комплекты тяжелых мостов МТ-55 в разобранном виде доставлялись к месту возведения вертолетом Ми-26 из состава бригады армейской авиации ЦВО.