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В Узбекистане объявили массовую вакцинацию взрослого населения от COVID-19

Ян Брацкий
23:31 17.07.2021
Указанные в опубликованном перечне граждане должны получить первую дозу вакцины от COVID-19 до 1 сентября, вторую - до 1 октября, третью - до 1 ноября.
В Узбекистане объявили массовую вакцинацию взрослого населения от COVID-19
© Фото: Mohammed Talatene dpa Globallookpress
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Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Укол должны поставить все лица старше 18 лет, занятые в сфере образования и услуг, а также силовики.

«17 июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет», - цитирует РИА Новости сообщение оперштаба при правительстве республики.

Кроме того, вакцинации подлежат сотрудники торговых центров, развлекательных учреждений, банков, работники общепита и зон отдыха. Население Узбекистана прививается рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским «Спутником V».

Ранее решение об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции граждан старше 18 лет приняли власти Таджикистана. Прививку ставят бесплатно. Все взрослое население должно явиться в медицинские учреждения, сообщили в республиканском оперштабе.

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