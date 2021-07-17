В Узбекистане объявили массовую вакцинацию взрослого населения от COVID-19

Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Укол должны поставить все лица старше 18 лет, занятые в сфере образования и услуг, а также силовики.

«17 июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет», - цитирует РИА Новости сообщение оперштаба при правительстве республики.

Кроме того, вакцинации подлежат сотрудники торговых центров, развлекательных учреждений, банков, работники общепита и зон отдыха. Население Узбекистана прививается рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским «Спутником V».

Ранее решение об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции граждан старше 18 лет приняли власти Таджикистана. Прививку ставят бесплатно. Все взрослое население должно явиться в медицинские учреждения, сообщили в республиканском оперштабе.