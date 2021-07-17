Снова золото: Ласицкене выиграла второй международный турнир в Финляндии

Россиянка Мария Ласицкене в субботу, 17 июля, стала первой в прыжках в высоту на международном турнире в Финляндии.

Сообщается, что результат россиянки составил 1,92 м. При этом женщина не смогла преодолеть высоту 1,97 м.

«Серебро» взяла финская прыгунья Элла Юннила (1,89), третью позицию заняла гречанка Татьяна Гусин (1,86), передает ТАСС.

Предыдущее золото на турнире в Финляндии россиянка завоевала 14 июля. Для победы легкоатлетке оказалось достаточно показать результат 1,91 м.

В конце июня стало известно о том, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене станет частью российской сборной на предстоящей Олимпиаде в Токио.

Она станет одной из десяти спортсменов, которые смогут участвовать в состязаниях по легкой атлетике в нейтральном статусе.