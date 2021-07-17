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Миротворцы РФ провели гумакцию в Мартунинском районе Карабаха

Ян Брацкий
05:30 17.07.2021
Миротворцы пообщались с местным населением, осмотрели места их проживания и приняли заявки на доставку имущества первой необходимости.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, совместно с благотворительным фондом, провели гуманитарную акцию в селе Мачкалашен Мартунинского района, расположенного вблизи линии разграничения. В рамках гуманитарной акции офицеры Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента передали местным жителям суповые и кухонные наборы.

«Сегодня проведена гуманитарная акция в населенном пункте Мачкалашен, в ходе которой выдавался гуманитарный груз в виде кухонных и продуктовых наборов семьям вынужденных переселенцев в количестве 14 семей и 3 семьи многодетные», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования Руслан Иванов.

Также миротворцы пообщались с местным населением, осмотрели места проживания и приняли заявки от вынужденных переселенцев на необходимое имущество первой необходимости.

«В селении в настоящий момент живет 415 человек. В основном работают в огородах, на полях. Ну, конечно, очень доброе дело, 14 семей получили еду и кухонные приборы. Хочу сказать большое спасибо руководителю этой акции», - сказал руководитель администрации села Мачкалашен Лэрник Аванесян.

В общей сложности, по линии благотворительных организаций и фондов, российскими миротворцами было передано более 220 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха, в числе которых, помимо продуктов и вещей первой необходимости передавалось специализированное медицинское оборудование и наборы первичной диагностики для учреждений здравоохранения.

Накануне в регионе в завершающую стадию вступила уборочная кампания, под присмотром и охраной российских миротворцев. С уборкой полей в Мардакертском районе сбор урожая пшеницы в Нагорном Карабахе будет практически завершен, но местные жители уже обращаются в Центр гуманитарного реагирования, чтобы не сорвать посевные работы.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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