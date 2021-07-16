Миротворцы РФ обеспечили безопасный сбор пшеницы в Карабахе

Российские миротворцы обеспечивают безопасность местных жителей при проведении сбора зерновых культур в Мардакертском районе Нагорного Карабаха.

«В настоящий момент проводится обеспечение безопасности сельскохозяйственных работ в Мардакертском районе у населенного пункта Схравен», - сообщил представитель российского миротворческого контингента Алексей Колесников.

Для данного региона считается, что сбор пшеницы стартовал с большим опозданием, ведь уже через два месяца начнутся озимые посевы, а поля не успеют восстановиться.

«Рядом с азербайджанским постом мы опасались собирать свой урожай, благодаря миротворцам мы не опасаемся собирать свой урожай. Спасибо вам за то, что помогаете нам», - сказал местный житель Руслан Арстн.

С уборкой полей в Мардакертском районе, сбор урожая пшеницы в Нагорном Карабахе будет практически завершен, но местные жители уже обращаются в Центр гуманитарного реагирования, чтобы не сорвать посевные работы.

«Мы работаем в поле, собираем урожай, но с разграничением нам необходима помощь российских миротворцев, чтобы собирать урожай», - отметил комбайнер Виталий Лазарян.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.