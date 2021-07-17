Число жертв наводнения в Германии превысило 130 человек

Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Свыше тысячи человек все еще числятся пропавшими без вести. Из-за последствий стихии Минобороны страны ввело режим «военной катастрофы» – он наделяет командиров спасательных отрядов полномочиями распоряжаться государственной техникой и личным составом на свое усмотрение.

Без электричества в эти минуты остаются больше 150 тысяч жителей западной Германии. Экономический ущерб только предстоит подсчитать – разрушены десятки домов, потоки воды унесли сотни машин, дороги разрушены, а некоторые населенные пункты отрезаны от внешнего мира.

В соседней Бельгии 20 июля объявлено Днем национального траура. Число жертв наводнения там достигло 23 человек.

Сложная обстановка и в Нидерландах, там сейчас тоже устраняют последствия стихии. Тем временем во Франции и Швейцарии объявлена эвакуация всех жителей береговой линии. Уровень воды в реках стремительно поднимается и уже подходит к домам.