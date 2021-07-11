В ДТП на Кубани погибли три человека, девять пострадали
В пресс-службе региона уточнили, что причиной аварии стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.
© Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
В воскресенье, 11 июля, вечером на ФАД Кавказ под Армавиром в Краснодарском крае, произошло ДТП. Кадры произошедшего опубликованы в группе «ЧП | Армавир» «ВКонтакте».
«По предварительным данным, на участке между Заветным и Успенкой столкнулись фура, микроавтобус и легковушка», - сказано в сообщении в соцсети.
В пресс-службе региона уточнили, что причиной аварии стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.
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