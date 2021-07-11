В стране и мире В ДТП на Кубани погибли три человека, девять пострадали Иван Линдеманн В пресс-службе региона уточнили, что причиной аварии стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения. © Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Читайте нас на: В воскресенье, 11 июля, вечером на ФАД Кавказ под Армавиром в Краснодарском крае, произошло ДТП. Кадры произошедшего опубликованы в группе «ЧП | Армавир» «ВКонтакте». «По предварительным данным, на участке между Заветным и Успенкой столкнулись фура, микроавтобус и легковушка», - сказано в сообщении в соцсети. В пресс-службе региона уточнили, что причиной аварии стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения. © ГУ МВД по Краснодарскому краю Также известно, что при столкновении погибли три человека, еще девять пострадали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика