Иммунолог оценил идею ревакцинации от COVID-19 на всю жизнь

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что у россиян нет необходимости ревакцинировать от COVID-19 каждые полгода в течение всей жизни.

«Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет», - подчеркнул он в беседе с «МК».

По его мнению, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету 2022 года. При этом стране останется только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств с неблагополучной эпидситуацией.

Николай Крючков напомнил, что необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.

«К марту будет четко видно, будут ли вспышки», - подытожил иммунолог.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации заболели коронавирусом не более 2,5% россиян. По словам министра, препарат эффективно защищает от тяжелых осложнений инфекции.