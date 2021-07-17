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Иммунолог оценил идею ревакцинации от COVID-19 на всю жизнь

Виктория Ивашечкина
19:15 17.07.2021
По его словам, если предпринять нужные меры, то эпидемия закончится уже к лету 2022 года.
Иммунолог оценил идею ревакцинации от COVID-19 на всю жизнь
© Фото: L.Urman globallookpress
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Иммунолог Николай Крючков рассказал, что у россиян нет необходимости ревакцинировать от COVID-19 каждые полгода в течение всей жизни.

«Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет», - подчеркнул он в беседе с «МК». 

По его мнению, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету 2022 года. При этом стране останется только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств с неблагополучной эпидситуацией.

Николай Крючков напомнил, что необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.

«К марту будет четко видно, будут ли вспышки», - подытожил иммунолог.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации заболели коронавирусом не более 2,5% россиян. По словам министра, препарат эффективно защищает от тяжелых осложнений инфекции.

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