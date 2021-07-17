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Директор МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы

Анна Касаткина
18:10 17.07.2021
Ранее СМИ сообщили, что правое легкое певицы перестает работать и ем уже не помогает ИВЛ.
Директор МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
© Фото: Марина Максимова vk
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Директор певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения о том, что у артистки якобы отказало правое легкое. По ее словам, никакой официальной информации на этот счет нет, по последним данным, состояние больной остается без изменений.

«Сегодня лечащие врачи не на связи, поэтому информации никакой не могу дать, так как нет источника прямого. Не знаю, кто там что написал. До понедельника ждем», – сказала Соколова «Звезде».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в легком МакSим увеличиваются кисты и полости, орган перестает работать и ему не помогает ИВЛ. Проблемы с легкими якобы сказались и на работе сердца певицы, возможна левожелудочковая недостаточность.

О том, что МакSим госпитализировали, стало известно в июне. У 38-летней артистки было обнаружено воспаление легких, однако тест на COVID-19 показал отрицательный результат. По прошествии нескольких дней певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. 

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