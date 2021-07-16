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Директор МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

Анна Назайкина
10:03 16.07.2021
Ранее артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.
Директор МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press
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Генеральный директор российский певицы МакSим (Марины Максимовой) Маргарита Соколова в беседе со «Звездой» заявила об улучшении ее состояния артистки. Однако, по ее словам, ожидать резкого прогресса нельзя, так как процесс восстановления идет очень медленно.

«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей - это все займет время. Надо набраться терпения», - рассказала она.

О том, что МакSим госпитализировали, стало известно в июне. У 38-летней артистки было обнаружено воспаление легких, однако тест на COVID-19 показал отрицательный результат. По прошествии нескольких дней певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

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