Директор МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

Генеральный директор российский певицы МакSим (Марины Максимовой) Маргарита Соколова в беседе со «Звездой» заявила об улучшении ее состояния артистки. Однако, по ее словам, ожидать резкого прогресса нельзя, так как процесс восстановления идет очень медленно.

«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей - это все займет время. Надо набраться терпения», - рассказала она.

О том, что МакSим госпитализировали, стало известно в июне. У 38-летней артистки было обнаружено воспаление легких, однако тест на COVID-19 показал отрицательный результат. По прошествии нескольких дней певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.