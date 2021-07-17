«Летать будет»: врач рассказал о проведенной пилоту Ан-28 операции

Главный внештатный врач-травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов рассказал о состоянии командира аварийно севшего под Томском самолета Ан-28 Анатолия Прыткова. По словам специалиста, состояние мужчины сейчас удовлетворительное, операция прошла успешно.

«Операция прошла успешно, в запланированном объеме. То, что хотели, сделали. Пациент чувствует себя удовлетворительно, находится в палате. Установлена конструкция, которая фиксирует перелом. Будет летать, полностью восстановится в профессиональном плане. Человек адекватный, все осознает и понимает. Думаю, что все у него будет хорошо», - отметил врач.

Напомним, самолет Ан-28 в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. Он следовал по маршруту Кедровый - город Томск. У самолета в полете отказали двигатели.

Пилотам удалось посадить Ан-28, и хотя самолет перевернулся, все люди на борту остались живы, командир воздушного получил перелом ноги. Его госпитализировали в областную больницу.