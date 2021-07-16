В США рассказали о судьбе «Северного потока - 2» после ухода Меркель

Автор американского издания National Interest Марко Марсили предположил, что будет с «Северным потоком - 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.

По его мнению, Германия, будучи основой данного проекта, поддерживает внешнюю политику Евросоюза, а также отчасти определяет ее.

При этом Берлин не оспаривает режим санкций, введенный Брюсселем в отношении РФ из-за Крыма.

По словам Марсили, ФРГ в этом отношении служит интересам ЕС. Это означает, что смена руководства в Берлине никак не скажется на трубопроводе, как отметил обозреватель.

Ранее в Германии заявили, что при запуске «Северного потока - 2» и выдаче разрешения от Евросоюза нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях.

Власти ФРГ отметили, что проект носит экономический характер и не должен «обезвоживать» Украину.