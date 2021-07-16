Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США рассказали о судьбе «Северного потока - 2» после ухода Меркель

Виктория Ивашечкина
17:22 16.07.2021
Американский обозреватель подчеркнул, что ФРГ поддерживает внешнюю политику Евросоюза, а также отчасти определяет ее.
В США рассказали о судьбе «Северного потока - 2» после ухода Меркель
© Фото: Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
Читайте нас на:

Автор американского издания National Interest Марко Марсили предположил, что будет с «Северным потоком - 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.

По его мнению, Германия, будучи основой данного проекта, поддерживает внешнюю политику Евросоюза, а также отчасти определяет ее.

При этом Берлин не оспаривает режим санкций, введенный Брюсселем в отношении РФ из-за Крыма.

По словам Марсили, ФРГ в этом отношении служит интересам ЕС. Это означает, что смена руководства в Берлине никак не скажется на трубопроводе, как отметил обозреватель.

Ранее в Германии заявили, что при запуске «Северного потока - 2» и выдаче разрешения от Евросоюза нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях.

Власти ФРГ отметили, что проект носит экономический характер и не должен «обезвоживать» Украину.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:55 В стране и мире
Видео
Спасатель объяснил, почему при жесткой посадке в Томской области Ан-28 оказался на «спине»
14:59 В стране и мире
Власти Москвы разъяснили порядок работы ночных заведений с 19 июля
12:31 Армия
Видео
Минобороны: источник DDoS-атаки на сайт оборонного ведомства РФ находился за рубежом
12:26 В стране и мире
Верховная рада назначила нового главу МВД Украины
10:25 ОПК
Видео
Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытали в Черном море
Популярное
За семью чехлами: опубликовано фото новейшего самолета для МАКС-2021
Юрист объяснила, кого ждет повышение пенсий с 1 августа
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Биохимик назвала опасную для питья воду
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.