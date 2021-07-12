Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников из «техподдержки»

Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, которые выдают себя за IT-специалистов, гражданам самим необходимо инициировать общение со специалистами из службы техподдержки, а также игнорировать звонки с незнакомых номеров. Об этом предупредили эксперты по информационной безопасности.

«Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, всегда помните одно важное правило - общение с техподдержкой должно быть инициировано вами. Исключения бывают, но они касаются внутренних IT-подразделений компании, и проверить, что вам пишет действительно ваш коллега, довольно просто - перезвоните по номеру из внутренней телефонной книги компании», – сообщила РИА Новости старший аналитик компании Positive Technologies Ольга Зиненко.

Эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Андрей Слободчиков также порекомендовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров или пользоваться приложением, которое определяет, что номер принадлежит злоумышленнику. Если вы все же подняли трубку, и по телефону вас просят о действиях по установке дополнительного программного обеспечения на компьютер, переходу по ссылке в браузере, о предоставлении банковских или персональных данных, необходимо сразу же прервать телефонный разговор, добавил он. Если мошеннику все же удалось узнать данные банковской карты, нужно позвонить в банк или заблокировать карту в банковском приложении, уточнил Слободчиков.

Ранее появилась информация о том, что в ряде российских банков обнаружили новую схему мошенничества при вакцинации от коронавируса. Правонарушители публикуют в Сети объявления о начислении бонусов за сделанную прививку. Мошенники распространяют объявления о бонусах в размере пяти тысяч рублей, которые якобы выплачиваются клиентам банковской организации в случае вакцинации. В объявлениях уточняется, что эти бонусы действуют для некоторых категорий граждан от COVID-19.